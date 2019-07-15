Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO
STESSA SITUAZIONE, CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24, A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLINA IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE EUR
FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, SEMPRE SULLA A24 MA IN USCITA, CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA VIA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR
SEMPRE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO
DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA, POI CODE DA VIA VACCARECCIA A CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA VIA ARDEATINA E SULLA VIA NETTUNENSE CODE RISPETTIVAMENTE
DA VILLAGGIO ARDEATINO A SANTA PALOMBA
E DA VIA DELLA CANCELLIERA A PAVONA
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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