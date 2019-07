Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO

STESSA SITUAZIONE, CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24, A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLINA IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE EUR

FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, SEMPRE SULLA A24 MA IN USCITA, CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA VIA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE EUR

SEMPRE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO

DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA, POI CODE DA VIA VACCARECCIA A CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA VIA ARDEATINA E SULLA VIA NETTUNENSE CODE RISPETTIVAMENTE

DA VILLAGGIO ARDEATINO A SANTA PALOMBA

E DA VIA DELLA CANCELLIERA A PAVONA

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral