Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09:45

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI

TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA

A SEGUIRE RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA DEL MARE

DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE E PIU’ AVANTI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

DISAGI, CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA, DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO, SI RALLENTA DA SPINACETO AL RACCORDO E DA QUI CODE FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

ALTRE CODE SEMPRE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E VIA MONTE D’ORO, VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA PRIMA PORTA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO

