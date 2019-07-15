Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI
TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA
A SEGUIRE RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA DEL MARE
DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE E PIU’ AVANTI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
DISAGI, CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA, DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO, SI RALLENTA DA SPINACETO AL RACCORDO E DA QUI CODE FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
ALTRE CODE SEMPRE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E VIA MONTE D’ORO, VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA PRIMA PORTA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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