Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 10:30

IL TRAFFICO E’ IN LENTO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 A SEGUIRE CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN COMPLANARE

E TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA RALLENTAMETI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

POI CODE IN LOCALITA’ LA GIUTINIANA, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO

SULLA NOMENTANA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA TOR LUPARA A COLLEVERDE, IN DIREZIONE RACCORDO

INFINE SULLA VIA PALOMBARESE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

