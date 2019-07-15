Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN LENTO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 A SEGUIRE CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN COMPLANARE
E TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA RALLENTAMETI TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
POI CODE IN LOCALITA’ LA GIUTINIANA, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO
SULLA NOMENTANA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA TOR LUPARA A COLLEVERDE, IN DIREZIONE RACCORDO
INFINE SULLA VIA PALOMBARESE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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