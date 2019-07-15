Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN LIEVE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SULLA VIA NOMENTANA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, MA PER TRAFFICO INTENSO
SUL RACORDO IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE
AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESGTERNA TRA GLI SVINCOLI. LAURENTINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
INVECE, SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA VALLELATA, IN DIREZIONE ROMA
AD ACILIA
DA OGGI A VENERDI’ I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00, IN VIA FRANCESCO DONATI
TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI
DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA 04BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA
RIENTRIAMO A ROMA
AL VIA OGGI LA FASE 2 PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’LAURENTINA-TOR PAGNOTTA
LE NOVITA’ PER LE 6 LINEE CHE SERVONO LA ZONA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
MENTRE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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