Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 11:30

TRAFFICO IN LIEVE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SULLA VIA NOMENTANA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, MA PER TRAFFICO INTENSO

SUL RACORDO IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE

AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESGTERNA TRA GLI SVINCOLI. LAURENTINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

INVECE, SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA VALLELATA, IN DIREZIONE ROMA

AD ACILIA

DA OGGI A VENERDI’ I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00, IN VIA FRANCESCO DONATI

TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI

DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA 04BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA

RIENTRIAMO A ROMA

AL VIA OGGI LA FASE 2 PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’LAURENTINA-TOR PAGNOTTA

LE NOVITA’ PER LE 6 LINEE CHE SERVONO LA ZONA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

MENTRE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Servizio fornito da Astral