Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA
AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 43 + 350
IL TRAFFICO DEVIATO SU VIA VALLELATA
CODE DA VIALE EUROPA
RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE LIMITROFE
CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE, DA VIA DELLA MECCANICA A VIA UGO FOSCOLO IN DIREZIONE APPIA
SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA STRADA MAREMMANA
E SU VIA ROCCA DI PAPA
CODE RISPETTIVAMENTE
DA VALLE SAN LORENZO ALLA ROTONDA
E DA VIA DELLA MADONNETTA A VIA FRANCESCO CONSOLI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ACILIA
DA OGGI A VENERDI’ SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, IN VIA FRANCESCO DONATI
TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI
IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00
CON DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA 04 BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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