Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA PONTINA

AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 43 + 350

IL TRAFFICO DEVIATO SU VIA VALLELATA

CODE DA VIALE EUROPA

RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE LIMITROFE

CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE, DA VIA DELLA MECCANICA A VIA UGO FOSCOLO IN DIREZIONE APPIA

SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO SULLA STRADA MAREMMANA

E SU VIA ROCCA DI PAPA

CODE RISPETTIVAMENTE

DA VALLE SAN LORENZO ALLA ROTONDA

E DA VIA DELLA MADONNETTA A VIA FRANCESCO CONSOLI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ACILIA

DA OGGI A VENERDI’ SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, IN VIA FRANCESCO DONATI

TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI

IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00

CON DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA 04 BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral