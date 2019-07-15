Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CASALINA E APPIA
SULL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
AD ACILIA
DA OGGI A VENERDI’ SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, IN VIA FRANCESCO DONATI
TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI
IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00
CON DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA 04 BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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