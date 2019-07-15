Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA
SULL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO VERSO ROMA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
AD ACILIA
DA OGGI A VENERDI’ SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, IN VIA FRANCESCO DONATI
TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI
IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00
CON DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA 04 BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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