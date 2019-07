Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA

SULL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO VERSO ROMA

SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE

AD ACILIA

DA OGGI A VENERDI’ SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, IN VIA FRANCESCO DONATI

TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI

IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00

CON DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA 04 BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA

