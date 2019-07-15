Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA TRA LABARO E APPIA
SULL’A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO VERSO ROMA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO VERSO ROMA
SULL’AURELIA CODE TRA TORREIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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