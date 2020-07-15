Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 07:30

di - 15 Luglio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE,
    SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
    TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST
    IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E MONTE D’ORO
    PER I CANTIERI
    OGGI ATTIVI QUELLI DI ASTRAL PER LA PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    INFINE RICORDIAMO CHE GLI SPOSTAMENTI SONO SEMPRE VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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