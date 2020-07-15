Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE,
SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E MONTE D’ORO
PER I CANTIERI
OGGI ATTIVI QUELLI DI ASTRAL PER LA PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
INFINE RICORDIAMO CHE GLI SPOSTAMENTI SONO SEMPRE VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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