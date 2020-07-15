Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE INCOMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE,
IN A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 503 VERSO ROMA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA,
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
IN PROVINCIA A ROCCA DI PAPA CI SONO CODE PER LAVORI SU VIA PRATONI DEL VIVARO TRA COLLI DEL VIVARO E PIAN DI GERRI NELLE DUE DIREZIONI
IN ZONA CODE ANCHE A VELLETRI
SULL’APPIA TRA VIA CLELIO BIANCHI E VIA ILARIA ALPI, DIFFICOLTà D’IMMISSIONE DALLA PROVINCIALE ARIANA CON CODE DA VIA CORI
CI SPOSTIAMO A POMEZIA LUNGHE CODE PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO.
RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA A CAUSA DI INVESTIMENTO ANIMALE LUNGO LA LINEA
TRENI IN RITARDO FINO A 40 MINUTI
INFINE PER L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO L’OBBLIGO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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