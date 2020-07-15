Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 9.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L’INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA AL KM 503 VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA,
IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE
IN INGRESSO A ROMA CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
E SULLA COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
A VELLETRI
SULL’APPIA TRA VIA CLELIO BIANCHI E VIA ILARIA ALPI, DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE DALLA PROVINCIALE ARIANA CON CODE DA VIA CORI
CI SPOSTIAMO A POMEZIA LUNGHE CODE PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO.
FORTEMENTE RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA
TRENI IN RITARDO FINO A 150 MINUTI
I TRENI A LUNGA PERCORRENZA SONO STATI INSTRADATI SULLA LINEA LENTA TRA AREZZO E CHIUSI CON RITARDI DI 25 MINUTI
INFINE PER L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO L’OBBLIGO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral