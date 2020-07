Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 9.20 ALESSIO CONTI

RISOLTO L’INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA AL KM 503 VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA,

IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE

IN INGRESSO A ROMA CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

E SULLA COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

A VELLETRI

SULL’APPIA TRA VIA CLELIO BIANCHI E VIA ILARIA ALPI, DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE DALLA PROVINCIALE ARIANA CON CODE DA VIA CORI

CI SPOSTIAMO A POMEZIA LUNGHE CODE PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO.

FORTEMENTE RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA

TRENI IN RITARDO FINO A 150 MINUTI

I TRENI A LUNGA PERCORRENZA SONO STATI INSTRADATI SULLA LINEA LENTA TRA AREZZO E CHIUSI CON RITARDI DI 25 MINUTI

INFINE PER L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO L’OBBLIGO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

