Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 12:30

di - 15 Luglio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LAGHETTO
    INVECE SULLA PONTINA UN MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA
    IN ZONA PROPRIO A POMEZIA PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI CI SONO CODE TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI
    IN PROVINCIA DI LATINA A SABAUDIA CHIUSA LA MIGLIARA47 BRACCIO APPIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL DALL’INTERSEZIONE CON L’APPIA A VIA DEL MURILLO
    A VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DI PORTA FIORENTINA, CODE SU VIALE TRIESTE E SULLA CASSIA. SEMPRE SULLA CASSI ACODE IN INGRESSO A PORTA ROMANA E SU VIA SANTA MARIA IN GRADI
    UNO SGUARDO ANCHE ALLA PROVINCIA DI RIETI
    TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO RIETI TERNI
    CI SONO CODE PER LAVORI TRA GRECCIO E TERRIA E POI TRA CONTIGLIANO E RIETI, IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
    LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE
    I TRENI IN TRANSITO REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI
    INFINE PER L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO L’OBBLIGO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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