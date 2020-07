Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LAGHETTO

INVECE SULLA PONTINA UN MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA

IN ZONA PROPRIO A POMEZIA PER LAVORI SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI CI SONO CODE TRA LA PONTINA E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA A SABAUDIA CHIUSA LA MIGLIARA47 BRACCIO APPIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL DALL’INTERSEZIONE CON L’APPIA A VIA DEL MURILLO

A VITERBO TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DI PORTA FIORENTINA, CODE SU VIALE TRIESTE E SULLA CASSIA. SEMPRE SULLA CASSI ACODE IN INGRESSO A PORTA ROMANA E SU VIA SANTA MARIA IN GRADI

UNO SGUARDO ANCHE ALLA PROVINCIA DI RIETI

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO RIETI TERNI

CI SONO CODE PER LAVORI TRA GRECCIO E TERRIA E POI TRA CONTIGLIANO E RIETI, IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE

I TRENI IN TRANSITO REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI

INFINE PER L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, RICORDIAMO A TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO L’OBBLIGO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

