Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2021 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI

PARTIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI.

DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SULLA A24 ROMA-TERAMO IN CORSO LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE, AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO.

RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

NON MANCANO I DISAGI SULLA PONTINA, VERSO LATINA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD APRILIA.

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL CENTRO URBANO DI FROSINONE, AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI FROSINONE.

PER ORA È TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

