Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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