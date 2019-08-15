Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI
CODE SULLA FLACCA NEI PRESSI DI SPERLONGA
RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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