Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 15:20 CECATI ALESSANDRO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER CHI VIAGGIA IN TRENO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA FROSINONE E CECCANO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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