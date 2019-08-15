Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 16:20 CECATI ALESSANDRO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI FROSINONE E CECCANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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