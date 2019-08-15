Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 18:20 CECATI ALESSANDRO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA CODE TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-CASSINO CON RESIDUI RITARDI.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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