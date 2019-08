Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 19:20 CECATI ALESSANDRO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA AURELIA TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.

