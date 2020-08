Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DELL’A91 ROMA FIUMICINO DOVE SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA

A SUBIACO: PER LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 7 DI OGGI E FINO A FINE LAVORI, ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA SULLA SALITA DON GIGI, VIA SALVO D’ACQUISTO E PIAZZA PALMA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE , DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.

