Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DELL’A91 ROMA FIUMICINO DOVE SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA
A SUBIACO: PER LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 7 DI OGGI E FINO A FINE LAVORI, ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA SULLA SALITA DON GIGI, VIA SALVO D’ACQUISTO E PIAZZA PALMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO
LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE , DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO AUGURANDOVI UN BUON FERRAGOSTO E CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral