Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE SULL’A1 MA NEL TRATTO ROMA NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI

CODE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE L’AQUILA

CODE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

SUL LITORALE ROMANO PRECISAMENTE SULLA VIA LITORANEA RAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE LAZIO, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO MENTRE SULLA VIA DOMIZIANA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FORMIA

PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO AUGURANDOVI UN BUON FERRAGOSTO E CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral