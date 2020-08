Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO

SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

CODE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE L’AQUILA

E PIU’ AVANTI CODE TRA TORANO E TORNIMPARTE

SUL LITORALE ROMANO PRECISAMENTE SULLA VIA LITORANEA RAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE LAZIO, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO

PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.

