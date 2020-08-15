Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 13:30

di - 15 Agosto 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI
    CODE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE L’AQUILA
    E PIU’ AVANTI CODE TRA TORANO E TORNIMPARTE
    SUL LITORALE ROMANO PRECISAMENTE SULLA VIA LITORANEA RAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE LAZIO, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO
    PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO AUGURANDOVI UN BUON FERRAGOSTO E CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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