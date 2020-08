Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 16.20 FRANCESCO TITOTTO

AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SU TUTTE LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE

RALLENTAMENTI SU TUTTO IL LITORALE ROMANO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, #VIADEIFORIIMPERIALI COMPLETAMENTE PEDONALIZZATA. DEVIATE LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118.

COLLEGAMENTI AGGIUNTIVI NEI FINE SETTIMANA SULLE LINEE TRENITALIA FL5 (ROMA CIVITAVECCHIA)-FL7 (ROMA-MINTURNO)- FL8 (ROMA -NETTUNO)

PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.

INFINE IN MERITO ALL EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID 19 ANCORA IN CORSO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI E DI MANTENEREA LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

