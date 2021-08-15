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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2021 ore 07:30

di - 15 Agosto 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2021 ORE 07:20 ft
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. ATTIVO FINO ALLE 22 IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL CONSUETO SERVIZIO COTRAL FESTIVO è SOSPESO PER OGGI 15 AGOSTO. NON VENGONO EFFETTUATE LE CORSE MONTEROTONDO – ROMA TIBURTINA DELLE 8.15 E DELLE 16.15, ROMA TIBURTINA – MONTEROTONDO DELLE 8:30 E DELLE 17:30, nonché LE CORSE ANTDATA E RITORNO PASSO CORESE – POLO LOGISTICO
    LA PROTEZIONE CIVILE CONFERMA L’ONDATA DI CALDO PIU’ INTENSA DELL’ESTATE: REGIONE IN STATO DI EMERGENZA E SCATTA IL BOLLINO ROSSO.
    TEMPERATURE GIORNALIERE DI CIRCA 10 GRADI SOPRA LA MEDIA STAGIONALE.
    Servizio fornito da Astral

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