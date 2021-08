Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2021 ORE 07:20 ft

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. ATTIVO FINO ALLE 22 IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL CONSUETO SERVIZIO COTRAL FESTIVO è SOSPESO PER OGGI 15 AGOSTO. NON VENGONO EFFETTUATE LE CORSE MONTEROTONDO – ROMA TIBURTINA DELLE 8.15 E DELLE 16.15, ROMA TIBURTINA – MONTEROTONDO DELLE 8:30 E DELLE 17:30, nonché LE CORSE ANTDATA E RITORNO PASSO CORESE – POLO LOGISTICO

LA PROTEZIONE CIVILE CONFERMA L’ONDATA DI CALDO PIU’ INTENSA DELL’ESTATE: REGIONE IN STATO DI EMERGENZA E SCATTA IL BOLLINO ROSSO.

TEMPERATURE GIORNALIERE DI CIRCA 10 GRADI SOPRA LA MEDIA STAGIONALE.

Servizio fornito da Astral