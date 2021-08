Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2021 ORE 08:20 ft

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INCINDETE SULLA REGIONALE FLACCA PROVOCA CODE IN LOCALITA’ LAGO LUNGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IL TRAFFICO SI MANIENTE GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. RIMANE ATTIVO FINO ALLE 22 IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL CONSUETO SERVIZIO COTRAL FESTIVO è SOSPESO PER OGGI 15 AGOSTO. NON VENGONO EFFETTUATE LE CORSE MONTEROTONDO – ROMA TIBURTINA DELLE 8.15 E DELLE 16.15, ROMA TIBURTINA – MONTEROTONDO DELLE 8:30 E DELLE 17:30, nonché LE CORSE ANTDATA E RITORNO PASSO CORESE – POLO LOGISTICO

LA PROTEZIONE CIVILE CONFERMA L’ONDATA DI CALDO PIU’ INTENSA DELL’ESTATE: REGIONE IN STATO DI EMERGENZA E SCATTA IL BOLLINO ROSSO.

TEMPERATURE GIORNALIERE DI CIRCA 10 GRADI SOPRA LA MEDIA STAGIONALE.

Servizio fornito da Astral