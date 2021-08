Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2021 ORE 10:20 ft

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA FLACCA TRA TERRACINA E GAETA, IN LOCALITA’ LAGO LUNGO. RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL MOMENTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAGO LUNGO E SPERLONGA IN DIREZIONE SUD.

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA A24 ROMA TERAMO CON CODE A TRATTI TRA ROMA EST E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO

TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE ANCHE SULLA A1 MILANO NAPOLI AL CONFINE TRA LAZIO E UMBRIA, CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE.

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA RIMANE ATTIVO IL BLOCCO ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE. SOCIETA’ AUTOSTRADE DIRAMA BOLLINO ROSSO PER ESODI E RIENTRI NELLA MATTINA DI OGGI E DI DOMANI 16 AGOSTO. QUESTE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO CON CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE SUD VERSO LATINA.

PERMANE MOLTO TRAFFICATO IL LITORALE ROMANO CON RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI AREDA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

STESSA SITUAZIONE ANCHE PIU’ A SUD SUL LITORALE PONTINO TRA LATINA E SAN FELICE CIRCEO

