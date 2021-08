Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2021 ORE 13:20 ft

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO AL MOMENTO è GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA RIMANE ATTIVO IL BLOCCO ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE. SOCIETA’ AUTOSTRADE DIRAMA BOLLINO ROSSO PER ESODI E RIENTRI NELLA MATTINA DI OGGI E DI DOMANI 16 AGOSTO. QUESTE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL CONSUETO SERVIZIO COTRAL FESTIVO è SOSPESO PER OGGI 15 AGOSTO. NON VENGONO EFFETTUATE LE CORSE MONTEROTONDO – ROMA TIBURTINA DELLE 16.15 e ROMA TIBURTINA – MONTEROTONDO DELLE 17:30, nonché LE CORSE ANTDATA E RITORNO PASSO CORESE – POLO LOGISTICO

DA LUNEDÌ 16 AGOSTO MODIFICHE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI CECCHINA E VELLETRI, DOVE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE FERMATE, CONSULTARE IL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

LE LAVORAZIONI TERMINANO IL 29 AGOSTO.

