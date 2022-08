Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

A FACILITARE GLI SPOSTAMENTI IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA, CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI URBANI.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA, IN CENTRO, PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI FORI IMPERIALI; DEVIATE LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118 E NMB.

NORMALE ORARIO FESTIVO PER LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO. PRIME E ULTIME CORSE METRO B E C ALLE 5.30 ALLE 23.30. SULLA LINEA A L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE 21 PER I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DALLE 21 SARÀ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA.

