Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 FIRENZE ROMA

INCIDNETE AL KM 502+000, CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE.

ALTRO INCIDENTE IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI, INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN VIGORE OGGI LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA: FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE.

TRASPORTO PUBBLICO

NORMALE ORARIO FESTIVO, SENZA INTERRUZIONI, PER IL TRASPORTO CAPITOLINO. ULTIME CORSE METRO ALLE 23.30. CONSUETA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21 PER LA METRO A, DOVE, DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, SI PROCEDE CON GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DALLE 21 È ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA.

SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DA INIZIO A FINE SERVIZIO; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO INVECE ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

