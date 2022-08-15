Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA ROMA, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO;
LUNGHE CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E L’USCITA TIVOLI;
RALLENTAMENTI POI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA.
RESTA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, SULLA CASSIA BIS CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTIANIANA VERSO VITERBO, IN QUESTO CASO PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral