Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’ 15 AGOSTO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON FERRAGOSTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELL’A1 ROMA FIRENZE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER 3 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE ROMA, TRA UN MEZZO PESANTE ED UN VEICOLO
ORA TRASPORTO PUBBLICO
NORMALE ORARIO FESTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO. ULTIME CORSE DELLE METRO B E C ALLE 23.30. SULLA LINEA A L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE 21 PER I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DALLE 21 SARÀ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral