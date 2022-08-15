Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 19:45

di - 15 Agosto 2022 - 19:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA REGIONALE SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DI MADONNA DELLA PACE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    Sempre per incidente code sulla via pontina tra POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, in direzione roma
    E proprio PER CHI RIENTRA VERSO LA CAPITALE il TRAFFICO è INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE
    NEL DETTAGLIO
    CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST
    DISAGI SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE. A COMPLICARE LA SITUAZIONE I LAVORI IN CORSO CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
    TRAFFICATA POI LA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO,
    SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
    DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO DI NUOVO BUON FERRAGOSTO E BUONA SERATA
    IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home