Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA REGIONALE SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DI MADONNA DELLA PACE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

Sempre per incidente code sulla via pontina tra POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, in direzione roma

E proprio PER CHI RIENTRA VERSO LA CAPITALE il TRAFFICO è INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE

NEL DETTAGLIO

CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST

DISAGI SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE

SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE. A COMPLICARE LA SITUAZIONE I LAVORI IN CORSO CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

TRAFFICATA POI LA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO,

SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA

DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral