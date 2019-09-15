Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI
RISPETTO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO OGGI A ROMA VA IN SCENA UNA GARA PODISTICA CHE INTERESSERÀ DIVERSE STRADE DEL CENTRO CITTÀ. NUMEROSE SARANNO LE DEVIAZIONI ALLE LINEE BUS CON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO CHE AVRANNO LUOGO DALLE 7 ALLE 10 DEL MATTINO
RICORDIAMO INOLTRE CHE STASERA ALLO STADIO OLIMPICO E IN PROGRAMMA ROMA SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00 ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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