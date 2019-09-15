Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’ALLACCIAMENTO DELLA A1 ROMA – NAPOLI E L’APPIA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE VENGONO SEGNALIAMO CODE A TRATTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI
DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE 18.00 ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO È CHIUSA LA VIA POLENSE NEL TRATTO CHE VA DA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA IN ENTRAMBI I SENSI. DEVIATE LE LINEE BUS 508 C9 E 042
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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