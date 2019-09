Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI

DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI

RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE 18.00 ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO È CHIUSA LA VIA POLENSE NEL TRATTO CHE VA DA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA IN ENTRAMBI I SENSI. DEVIATE LE LINEE BUS 508 C9 E 042

