Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI
DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE 18.00 ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO È CHIUSA LA VIA POLENSE NEL TRATTO CHE VA DA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA IN ENTRAMBI I SENSI. DEVIATE LE LINEE BUS 508 C9 E 042
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral