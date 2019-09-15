Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SEGNALIAMO CODE DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE SENSI
DISAGI ANCHE SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE 18.00 ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO CON POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO È CHIUSA LA VIA POLENSE NEL TRATTO CHE VA DA VIA CAVUCCIO A VIA DI LUNGHEZZINA IN ENTRAMBI I SENSI. DEVIATE LE LINEE BUS 508 C9 E 042
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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