Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
CI SPOSTIAMO NEL COMUNE DI MORLUPO, SULLA PROVINCIALE17A VIA SAN MICHELE MORLUPO – CAPENA, DOVE SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SAN PELLEGRINO, IN DIREZIONE FLAMINIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO È CHIUSA LA VIA POLENSE NEL TRATTO CHE VA DA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE LE LINEE BUS 508 C9 E 042
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI, QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00.
ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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