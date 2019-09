Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA LITORANEA SI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00.

ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral