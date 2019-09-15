Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE ROMA
PERMANGONO LE CODE SULLA ROMA FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE
SEMPRE VERSO IL RACCORDO, SI STA IN FILA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRAFFICO IN AUMENTO TRA TORRENOVA E RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE EUR;
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA ROMA – SASSUOLO, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00.
ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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