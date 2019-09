Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

IN PRIMO PIANO IL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA

SEMPRE CAUSA INCIDENTE, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE SULLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GELSOMINI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULL’AURELIA PERMANGONO RALLENTAMENTI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO, TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI STA IN FILA TRA MONTEPORZIO E TORRENOVA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

DISAGI ANCHE SULLA ROMA – CIVITAVECCHIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

