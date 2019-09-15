Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN PRIMO PIANO IL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA
SEMPRE CAUSA INCIDENTE, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE SULLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GELSOMINI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULL’AURELIA PERMANGONO RALLENTAMENTI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO, TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI STA IN FILA TRA MONTEPORZIO E TORRENOVA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
DISAGI ANCHE SULLA ROMA – CIVITAVECCHIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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