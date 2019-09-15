Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 18:50 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA FLACCA, ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, IN DIREZIONE TERRACINA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E, PIU’ AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA;
DISAGI ANCHE IN ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA E TRA APPIA E TUSCOLANA.
INCOLONNAMENTI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO
SULL’AURELIA SI STA IN CODA TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI SULLA ROMA CIVITAVECCHIA, TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA
PIU’ A SUD SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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