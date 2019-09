Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 15 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA;

DISAGI ANCHE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E ARDEATINA E TRA APPIA E TUSCOLANA

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

INCOLONNAMENTI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO INTENSO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

SULL’AURELIA SI STA IN CODA TRA ARANOVA E MALAGROTTA, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI SULLA ROMA CIVITAVECCHIA, TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA

MENTRE, PIU’ A SUD SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO

DA FLAVIA DONDOLINI PER OGGI È TUTTO VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral