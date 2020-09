Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2020 ORE 9:35 GIUSEPPPE CUTRUPI

ANCORA MOLTO INTENSA LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24,SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, ABBIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO VERSO ROMA.

TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA.

MENTRE RESTA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409

