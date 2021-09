Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2021 ORE 09:35 FT

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA DISAGI SULL’AURELIA. UN TAMPONAMENTO PROVOCA CODE TRA VIA DI MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE IMPEDENDO IL DEFLUSSO DEL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO DELLA CAPITALE.

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, IN VIA DI MIGLIORAMENTO LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA. RIMOSSO L INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTATA E TUSCOLANA.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO.

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A24ROMA TERAMO

IN DIMINUZIONE IL TEMPO DI PERCORRENZA DEL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE ORA SI PRESENTA SCORREVOLE TRA RACCORDO E TOGLIATTI, MENTRE Più AVANTI PERMANGONO RALLENTAMENTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

NUOVI ORARI POMERIDIANO DALLE 13.00-16.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ MENTRE RIMANE INVARIATA LA FASCIA DI SERVIZIO DEL MATTINO DALLE 7:00-10:00 DAL LUNEDÌ AL SABAT BVO.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Servizio fornito da Astral