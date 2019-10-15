Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24.IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA PRENESTINA E LAURENTINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA CON CODE DA CIAMPINO E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA CON CODE A TRATTI DA FORMELLO CHE GIUNGONO FINO ALL’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA DRAGONCELLO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI ROMA
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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