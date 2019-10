Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 UMBERTO VERINI

COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24 E NUOVAMENTE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO E TRA PISANA E VIA OSTIENSE. IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA

DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA DOVE SI STA IN CODA DA CAVA DE SELCI E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PROBLEMI ANCHE SULLA VICINA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E LA STAZIONE CASABIANCA IN DIREZIONE ROMA

DISAGI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI ROMA

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA CON CODE A TRATTI DA FORMELLO CHE GIUNGONO FINO ALL’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA DRAGONCELLO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO CON CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE È AL MOMENTO RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A FREGENE, I CONVOGLI VIAGGIANO CON 15 MINUTI DI RITARDO

