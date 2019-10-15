Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA INVECE PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE DI NUOVO A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SPINACETO
DIFFICOLTÀ ANCHE SULL’APPIA DOVE SI STA IN CODA DA CAVA DE SELCI E FINO A CAPANNELLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PROBLEMI ANCHE SULLA VICINA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E LA STAZIONE DI CASABIANCA IN DIREZIONE ROMA
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA SULLA QUALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
PASSIAMO ALLA ARDEATINA DI NUOVO IN DIREZIONE ROMA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA IL DIVINO AMORE E L’INCROCIO CON VIA DI FIORANELLO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE È AL MOMENTO RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A FREGENE, I CONVOGLI VIAGGIANO CON CIRCA 15 MINUTI DI RITARDO
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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